Will Smith nem csak rajongóival, hanem magyar hangjával is találkozott tegnap Budapesten.

A Gemini Man című film miatt újra Budapestre érkező Will Smith híre kétségtelenül mindenkihez eljutott a fővárosban. A filmnek több jelenetét is itt forgatták, így Smith nem most járt itt első alkalommal. Az 51. születésnapját ünneplő színész azonban nem csak fotózkodni és mosolyogni érkezett, hanem egy koncertet is adott a Bazilikánál a szerencséseknek.

Először a koncert helyszínén fotózkodott magyar rajongóival, majd magyar hangjával, Kálid Artúrral is találkozott, a találkozásról utóbbi még képet is osztott meg:

Smithnek egyébként több magyar hangja is volt, de közülük Kálid Artúr és Reisenbüchler Sándor hangján szólalt meg a legtöbbször. Reisenbüchler 2004-ben hunyt el, Kálid Facebook-posztjában rá is emlékezik.

Címlapkép: Facebook/Kálid Artúr

(index.hu)