Ismét közös fotón a Jóbarátok sztárjai

Együtt bulizott Jennifer Aniston, Matt LeBalnc és Courtney Cox – a Jóbarátok sztárjai ennyi év után is összejönnek néha, hogy együtt szórakozzanak.

A 25 éves Jóbarátok sztárjai nemcsak a képernyőn alkottak jó társaságot, ők a való életben is nagyon jóban voltak, és vannak most is. Courtney Cox és Jennifer Aniston a legjobb barátok lettek, de a többiekkel is nagyon szeretik egymást. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint Cox legutóbbi fotója, amelyen Jennifer Anistonnal és Matt LeBlanc-szal látható.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon A rare night and I love it. Courteney Cox (@courteneycoxofficial) által megosztott bejegyzés, Okt 6., 2019, időpont: 12:05 (PDT időzóna szerint)

