Tóth Gabi elképszetően gömbölyű – mindenhol

Boldogan osztja meg várandósságának pillanatait az énekesnő: most is így tett most az Instagram-oldalán, ahol egyre növekvő pocakjáról is posztolt egy fotót.

Évekkel ezelőtt az orvosok azt mondták az énekesnőnek, hogy nem lesz saját gyermeke. A csoda e jóslatok ellenére is megtörtént, Tóth Gabi és séf szerelme, Krausz Gábor első közös gyermeküket várja. A pár elárulta, hogy az énekesnő kislány vár.