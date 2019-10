Íme a magyar szuperapu

Az év legsportosabb apukájává választotta az Apa Magazin dr. Vizi András szegedi gyermeksebészt, aki hivatása mellett félmaratonokon, triatlonversenyeken vesz részt, és még családjára is marad ideje.

– Amióta megszületett az első gyermekem, azt vallom, hogy a legfontosabb hivatás számomra az apaság. Ebben a legjobbnak járó címet megszerezni óriási elismerés. Azt hiszem, a sikerem példa is egyben, hogy három gyerek mellett, orvosként is megoldható a rendszeres sport. Apaként pedig talán az egyik legfontosabb dolog a példamutatás – mondta a Blikknek András, aki azt is elárulta: családjával gyakran együtt vágnak neki a hosszú kilométereknek.

Én triatlonozok, a feleségem maratonfutó, egymás segítsége nélkül nem tudnánk összehangolni úgy az életünket, hogy a gyereknevelésre, játékra, minőségi együttlétre is elég idő jusson – tette hozzá az apuka.

(Képünk illusztráció, fotó: Wikipédia)

Forrás: Blikk