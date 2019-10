Vajna Tímea még gyászol

Kicsit még türelmesnek kell lennie a titkos hódolónak.



Fotó: Instagram/Vajna Tímea

Virágcsokrokkal ostromolja egy titokzatos férfi Vajna Tímeát. A múlt héten dúsgazdaggá vált örökösnő sajtósa a Borsnak megerősítette az udvarlás tényét, ám kissé lehűtötte a kedélyeket.

Magunk se tudjuk, ki lehet ez a rejtélyes imádó, de annyit igen, hogy valóban nem ez az első alkalom, mert Timi már kapott egy ilyen kártya nélküli csomagot, aminek a feladója továbbra is rejtély, de úgy sejtjük, ugyanaz a férfi lehet. Kedves gesztusnak tartja a férfi részéről, egyáltalán nem rémítette meg, mint sokakat. Timi továbbra is egy nagyon csinos nő, nem is csodálom, hogy felkelti a férfiak érdeklődését. Azonban azt el kell fogadni a lovagoknak, hogy még mindig gyászolja szeretett Andyjét, szóval még egyáltalán nem nyitott az újrakezdésre