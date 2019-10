Ha szereti a mozit, ezt ki ne hagyja

Premier előtti filmeket, köztük családi, magyar és francia alkotásokat láthat a közönség a Cinema City Filmünnepen, amelyet október 24. és 27. között rendeznek meg fővárosi és vidéki mozikban.

A tájékoztató szerint a filmünnepen debütál a mozikban a gyermekeknek és családosoknak szóló Jetikölykök című amerikai-kínai animációs vígjáték. Ugyancsak október 24-én kerül a mozikba a Szörnyen boldog Halloween című mexikói családi animációs film. Premier előtt lesz látható Az Adams Family – A galád család és a Clara – Egy tündéri kaland című animációs alkotás is.

Idén sem lesz hiány a magyar filmekben, a Filmünnep alkalmával a hivatalos bemutató előtt tűzik műsorra Nagy Zoltán rendező Szép csendben című játékfilmjét, amelyhez két közönségtalálkozó is kapcsolódik a produkció készítőinek a részvételével. A programban szerepel még a Valan – Az angyalok völgye című lélektani krimi, Bagota Béla első nagyjátékfilmje. A nézők a közönségtalálkozókon az alkotókkal is beszélgethetnek. Lerner János Vadonvilág – Gróf Széchenyi István nyomában című dokumentumfilmjét a fővárosban és vidéken is műsorra tűzi a Cinema City.

A francia vígjátékok kedvelői premier előtt nézhetik meg Allan Mauduit Lázadók című vígjátékát, Vincent Cassel főszereplésével pedig a Különleges életek című drámát. Juliette Binoche főszereplésével lesz látható a Szerelemre kattintva című francia-belga romantikus dráma, melynek rendezője, Safy Nebbou október 25-én, pénteken a Cinema City Allee-ban beszélgetésen vesz részt.

A horrorrajongóknak szól a Halálod appja című amerikai film, valamint a Fehér éjszakák című amerikai alkotás rendezői változata. A dráma kedvelői premier előtt láthatják az Amundsen című norvég-svéd-cseh alkotást, amely Roland Amundsen norvég felfedező és sarkkutató korát és életét mutatja be.

A dokumentumfilmek és a zene iránt érdeklődők az Aretha Franklin tizennyolcszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő-dalszerző életét és munkásságát feldolgozó Aretha Franklin: Amazing Grace – A szeretet hangján című filmet nézhetik meg a hivatalos bemutató előtt.

(Kép: Wikipédia)

Forrás: MTI