Őrizetlen volt a kétmilliárdos Stradivari, mikor betörtek Edvin Martonékhoz pár napja

Szerencsére a zenész felébredt a tolvajok matatására és fel is kapcsolta a villanyt, amitől a betörők eliszkoltak.

Betörtek Edvin Martonékhoz a napokban, a kétmilliárd forint értékű, gyakorlásra kölcsönkapott Stradivari-hegedű pedig őrizetlenül hevert a gyakorlószobában – adta hírül a Blikk.

Edvin Marton hegedűművész a Kings On Ice Show-n, a Papp László Budapest Sportarénában, 2018. április 29-én.

Fotó, címlapi kép: MTI/Kovács Tamás

A lapnak a zenész elmondta, a dolgozószoba ablaka maradt bukóra nyitva, azt feszítették fel a betörők, miközben ő a feleségével és két gyerekével aludt az erdőszéli házukban.

Szerencsére a padló hangosan nyekergett, ez ébresztette fel a hegedűművészt.

Belegondolni sem merek, milyen tragikusan végződhetett volna az éjszaka, nagyon megijedtem, még mindig nem hagynak nyugodni a történtek. (...) Először csak füleltem, mi lehet ez a zaj, de amint ráeszméltem, ezek nem a gyerekek, kikeltem az ágyból, majd elindultam a gyakorlószobám felé. Rögtön az villant be, hogy a Stradivari ott van, a legrosszabb gondolatok cikáztak a fejemben.

Edvin Marton szerencsére felkapcsolta a villanyt, ez pedig megijeszthette a két betörőt, akik az ablakon át kiugorva menekültek ki a házból a zenész még látta a hátukat, amint az erdő felé iszkoltak.

Még éppen időben kelhettem. Szerencsére semmi nem tűnt el, a hegedű is érintetlen maradt. Nem lehetek benne biztos, de úgy gondolom, nem célirányosan törtek be. Szerintem nem tudták, ki lakik itt, és hogy a Stradivari is itt van