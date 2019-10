Végleg lezárul egy korszak: ma este utoljára láthatják Berényi Miklós karakterét a Barátok közt rajongói – írja a Blikk. A főgonosz stílusosan távozik, rácsok mögött köszön el a nézőktől.

Nyáron jött a hír, hogy a Barátok közt sokat megélt vállalkozóját alakító Szőke Zoltán leforgatta az utolsó jelenetét. A Blikk úgy tudja, ez most pénteken kerül adásba.

Korábban a Bors azt írta, hogy Szőke azért intene 21 év után búcsút a sorozatnak, mert szerette volna, ha Berényi Miklósból jó ember lesz, de a produkció erre nem volt nyitott. A Barátok közt készítői erre azt válaszolták, hogy a színésznek novemberig érvényes szerződése van.

Viszont annak ellenére, hogy Szőke döntése véglegesnek tűnik, a Blikk úgy tudja, karaktere élve marad. Messze a Mátyás király tértől, a rácsok mögött tengeti további az életét, ahol bizonyos – egyelőre még titokban tartott – ok miatt nem látogathatják a szerettei.

Hiszen – kiindulva az eddig történtekből – vele bármi történik, legyen az robbantás, lövés vagy rákos megbetegedés, azt túléli. Így legalább nyitva marad egy kiskapu, ha a produkció vissza akarja hozni

- mesélte a Blikknek a sorozatban dolgozó egyik stábtag. A bennfentes szerint azonban egyelőre erre nem sok esély van.

Huszonegy év nagy idő, megértjük Szőke Zoltán döntését. Azt azonban nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a Barátok közt eddig sem Berényi Miklósról szólt, hanem a Mátyás király tér lakóinak életéről

– jelentette ki a sorozat sajtófőnöke-

Szabó Péter hozzátette: eddig annyi minden történt, amikor Miki a sztori részese volt, és így lesz ez nélküle is. "Azzal, hogy Miklós eltűnik, a sorozat nem ér véget. Régi és új szereplők is érkeznek, továbbra is rengeteg dráma és izgalom várható, szóval igaz a mondás, hogy nálunk tényleg bármi megtörténhet" – mondta Szabó.

Szőke Zoltán távozásával az eredeti csapatból csak öten maradtak:

Varga Izabella, azaz dr. Balogh Nóra

Várkonyi András, azaz Vili bácsi

Tihanyi-Tóth Csaba, azaz Novák Laci

Rékasi Károly, azaz Barta Zsolt

Ábrahám Edit, azaz Berényi Claudia.

Forrás: Blikk, Index, Bors