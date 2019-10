Kamerák előtt sírta el magát a hercegné. Meghan az ITV-nek adott interjújában elárulta, hogy rengeteg teher nyomja a vállát. A brit sajtó szerint Harry herceg attól fél, hogy felesége is édesanyja sorsára jut. Egy biztos: Meghan most 6 hétre Amerikába utazik.

Meghan lassan szakember segítségére szorul, hogy fel tudja dolgozni mindazt, ami az elmúlt években hirtelen a nyakába zúdult. Sokan féltik, hogy Diana sorsára jut, akit szintén a sajtó elől menekülve töltötte az életét, és utolsó útján is ezt tette – írja a Blikk. Harry mindeközben folyamatosan perli az angliai sajtót, miután hiába kérte őket, hogy hagyják lélegezni feleségét.

Minden nő nagyon érzékeny és sebezhető, amikor várandós, és ez velem sem volt másként

– nyilatkozta az nlc.hu szerint a hercegi párról szó dokumentumfilmben a riporternek Meghan. Hozzátette: helyzetét nemcsak a terhessége, hanem az a tény is nehezítette, hogy friss házasként kellett felkészülnie az anyaszerepre. Meghan a beszélgetés során kitért arra is, hálás a riporternek, amiért a hogyléte felől érdeklődik, ezt ugyanis mostanáig csak nagyon kevesek tették meg. A hercegné az interjú ezen a pontján egy pillanatra el is érzékenyült. A riporter kérdésére elmondta,

ami a mentális egészségét illeti, kimondhatja, hogy jelenleg nincs jól.

"Inkább létezik, nem él."

Nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban arról szóltak a hírek, hogy Meghan Markle már alig bírja a rá nehezedő súlyt, és az összeomlás határán van. Harry perli az angliai sajtót, miután hiába kérte őket, hogy hagyják lélegezni kedvesét.

Amikor dokumentumfilm riportere azzal szembesítette a hercegnét, hogy mivel közpénzből él, ezért igenis a népre és a sajtóra tartozik az élete, Meghan Markle ezt nem tagadta, de állította, hogy amit a bulvársajtó vele tesz már túlment egy határon.

Egyetértek vele fair körülmények között. Ha bármi rosszat tettünk volna, én lennék az első, aki azt mondja, bocsánat. De amikor olyan dolgokat állítanak, amik nem igazak, és mondtuk is, hogy hazugságok és ennek ellenére még mindig hangoztatják, akkor az már nincs rendben

– magyarázta Meghan az okokat a mögött, hogy férjével feljelentették a bulvársajtót.

Egy biztos: a hercegi pár hamarosan 6 hetes szabadságot vesz ki. A hálaadást ugyanis Meghan Markle édesanyjánál töltik Amerikában. A hercegné összeomlása után egyébként az sem kizárt, hogy a jövőben végleg odaköltöznek.

