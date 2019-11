Puzsér kipihente a kampányt.

Kampánya után visszatért a kritizáláshoz Puzsér Róbert, aki ezúttal a Nyerő páros című műsort bírálta, annak szereplőit – Fluor Tomit, Istenes Bencét és Sárközi Ákost – pedig kemény szavakkal illette – írta meg a Blikk.

Friss Facebook-bejegyzésében Puzsér azt írta:

Nem értem a Nyerő Páros című RTL-reality résztvevőit. A magát Fluor Tominak hívató szórakoztatóipari szakmunkás pár éve még ge*igránátokat hajigált, Kiszel Tündéket provokált, és még a kevéssé vállalható közelmúltban is képes volt viccesen beszólni a rendszernek. Most bevonul a villába egy nővel, akivel együtt sem él, és előadja a szerelmes férfit, mert azt hiszi, bárki is ezt várja tőle.

Istenes Bence talán a legirritálóbb kis p*cs, aki jelenleg képernyőn látható, ennek megfelelően karrierje két országban is teljes fordulatszámon pörög. Európa egyik legsikeresebb televíziós arcaként nap mint nap nyomorultul erőlködik, hogy egy egyetlen percre sem komolyan vehető „versenyt” megnyerjen, holott ő tudhatja a legjobban, hogy erre a világon semmi szüksége nincs.

A kiemelkedő tudású, Michelin-csillagos séf még a televíziós nyilvánosságot is megkapta, csakhogy neki ez sem elég. Tizenkétszer annyit „rakott le” a legtöbbet emlegetett asztalra, mint egy átlagos hazai médiaszereplő, mégis elirigyelte a celebek semmirekellőségét, jól láthatóan halálra frusztrálja, hogy a hazai sztármagazinok olvasói még nem ismerik eléggé, úgyhogy szemérmetlenül zendül versenyt a nála minden téren sikertelenebb okleveles senkikkel