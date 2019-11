Hosszú Katinka kicsattan a boldogságtól

A Best magazinnak nyilatkozó névtelen uszodai bennfentes szerint Katinkát mintha kicserélték volna, ilyen önfeledtnek utoljára a 2000-es évek elején látta őt – írja a Blikk.

Nem csupán túltette magát félresikerült házasságán, Máté oldalán olyan boldog, amilyennek mindig is látni szerettük volna. Komolyan is veszi a kapcsolatát, nem rejtegeti a srácot a világ előtt. Büszke rá, hogy szerelmes, de arra is, hogy viszont szeretik. Nem csak közösségi oldalaira teszi ki közös képeiket, nyilvánosan is összebújnak, csókolóznak. Kell ennél több bizonyíték szerelmükre?