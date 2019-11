Vajna Timi csak a temetőben érzi jól magát

Összeomlása után pszichológus segítségét kéri Vajna Tímea. Az özvegy menedékévé vált a temető és benne szerelme síremléke. Csak itt érzi jól magát, férje közelében.

Nemhogy enyhülne, inkább napról napra mélyül Vajna Timi gyásza. Andy Vajna özvegye nemrég a Mokka élő adásában omlott össze, ahonnan egyből a Fiumei úti sírkertbe, kedvese síremlékéhez rohant, hogy kicsit képes legyen megnyugodni.

Úgy tűnik, Timi Andy tárgyai, és most már az örök nyughelyéül szolgáló föld mellett érzi egyedül jól és biztonságban magát. Egyetlen dolog tartja benne az erőt: méltó síremléket állítson férjének és szerelmének, Andynek.

A nyughely egy részét halottak napjára fejezték be. Most már a csupasz föld helyett egy fekvő oroszlán is őrzi Andy örök álmát. Mint megtudtuk, a teljes síremlék decemberre készül el, egy 3,5 méter magas oszlop is díszíti majd.

Az oszlopot egyetlen négyzetes brazíliai ubatuba gránit hasábból faragják ki, görög stílusban. Timi az oszlopokra filmszalagszerűen feltekert bronz díszt is rendelt, benne ablakszerű festett üvegtáblákkal, rajtuk egy-egy jelenettel Andy Vajna filmjeiből.

A síremléket több hónap munkájával Pap Lajos kőszobrász készíti el Timi tervei alapján, mintegy tízmillió forintból.

Pap azt is elárulta, Timi maga rendelte, maga is rendezi a síremléket, aminek végösszegéről egy percig sem vitatkozott, minden részletet elfogadott és kifizetett.

Timi közösségi oldalán azt írta, nem bír egyedül megbirkózni a gyásszal, így közel egy évvel szerelme elvesztése után lépéseket tesz a lelke nyugalma érdekében.

Megfogadom sokak tanácsát és szakemberhez fordulok, mert egyedül nem tudom feldolgozni Andy elvesztését

– írta követőinek Timi, aki még ennél is nagyobb lépésre szánta el magát. Már csomagol, elhagyja közös otthonukat és jövőre Amerikába költözik, hogy ott ápolja férje szellemi hagyatékát, és egy alapítványt is szeretne létrehozni nehéz sorsú gyerekek javára.

Forrás: Bors