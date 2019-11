Az átverés tökéletesen sikerült.

Dobó Kata egy világsztárgyanús fickóval fotózkodott a Los Angeles-i reptéren. A képen szereplő férfi megtévesztésig hasonlít Ed Sheeranre, a színésznő pedig úgy is osztotta meg a fotót az Instagramon, mintha ő lenne. Persze, a taggekből és a hangulatjelekből rá lehetett jönni, hogy nem gondolja komolyan a dolgot, ő is tudja valószínűleg, hogy az illető nem az énekes, de azért volt, akit így is sikerült átvernie a fotóval.

Az, hogy ki volt a férfi, mostanra kiderült. Az Index szúrta ki azt a videót, ami felkerült a YouTube-ra, és amelyből kiderül, hogy a vörös hajú srác, akivel Kata fényképezkedett, szándékosan Ed Sheerannek adta ki magát. A trükköt egy Josh Pieters nevű youtuber találta ki, a koncepció pedig az volt, hogy a vasárnap a Los Angeles-i Staples Centerben zajló KSI kontra Logan Paul bokszmeccsen elhitessék mindenkivel, hogy a világsztár látogatott oda – írja a portál.

Az átverés tökéletesen sikerült, a reptéren szabályosan lerohanták az Ed Sheerant játszó manchesteri Ty-t. Dobó Kata is bekerült a videóba – 1.40-nél látható, ahogy közös fotót készít a férfival.

Címlapkép: YouTube/Josh Pieters

(index.hu)