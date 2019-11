Friss képet mutatott magukról Dallos Bogi közösségi oldalán – szúrta ki a Blikk.

A héten robbant a hír, hogy Dallos Bogi és Puskás Peti egy párt alkot. Dallos Bogi friss, Instagramra posztolt bejegyzése pedig arról tanúskodik, hogy most már egyáltalán nem is szeretnék elrejteni a rajongók elől szerelmüket. Az X-Faktorból tegnap este egyébként Puskás Peti utolsó versenyben lévő zenekara is kiesett, Dallos Bogi minden bizonnyal erre utalt posztjában, ami egy szerelmi vallomással is felér.

Én büszke vagyok rád, és nagyon szeretlek!

- írta Dallos Bogi a kép mellé.