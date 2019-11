Rendesen lekapták a HírTV-t a tíz körméről a Pride szervezői

A napokban a cselédsajtó egyik szállóvivője, a HírTV mutatott be egy, állítólag titkos helyen tartott, magyarországi konferenciát, ahol a melegek heteroszexuálissá történő átneveléséről értekeztek.

Az adás kapcsán a Budapest Pride szervezői adtak ki közleményt:

"Mélységes felháborodással értesültünk a HírTV “meleggyógyításról” szóló riportjáról. A reparatív terápia (mely során azt ígérik, hogy meg tudják változtatni a résztvevő szexuális orientációját) nem csak áltudományos, de kimondottan veszélyes is. Az egyik leghíresebb amerikai átnevelő terápia vezetője elismerte, hogy többen a “terápiája” miatt akartak öngyilkosok lenni.

A reparatív terápiát először Brazíliában tiltották be 1999-ben. Azóta törvény tiltja az átnevelő terápiát Ausztráliában, Máltán, az USA 18 tagállamában, Spanyolországban, Dél-Afrikában és Taiwanon is. Németország pedig éppen most készíti elő az átnevelő terápiát tiltó törvényét.

A Magyar Pszichológiai Társaság is kifejezetten elítélendőnek minősítette az átnevelő terápiákat. A MPT állásfoglalása szerint “a szexuális orientáció megváltoztatására irányuló törekvések valós bizonyítékok hiányában, illetve az ilyen beavatkozások károsságát demonstráló vizsgálatok fényében kifejezetten elítélendők. A szexuális orientáció megváltoztatásának sikerességéről beszámoló kutatások rendre alapvető kutatásmódszertani hiányosságokat mutatnak, eredményeik így semmiképp sem tekinthetők mérvadónak. Nem-működő, a kliensek jelentős részére ártalmas beavatkozások alkalmazását semmilyen esetben sem lehet támogatni, függetlenül attól, hogy a személyiség milyen területéről beszélünk.”

Nem létezik olyan tudományos kutatás, amely az emberi szexualitás megváltoztatásáról számol be. Az a néhány eset, amelyet a reparatív terápiák “sikereként” könyvelnek el, mindössze azt mutatja fel "eredményként", hogy a terápia alanyának viselkedését változtatták meg, de nem a szexuális orientációját – azaz különböző, jellemzően vallási indíttatású bűntudatkeltő, vagy éppen erőszakos módszerekkel elérik, hogy a “terápia” alanya heteroszexuális párkapcsolatot létesítsen.

Az LMBTQ emberek nem azért néznek szembe nehézségekkel, mert bármi “baj” vagy “kijavítandó” lenne a szexuális orientációjukkal vagy nemi indentitásukkal. A társadalom kirekesztése és megbélyegzése miatt tapasztalnak szorongást, félelmet, vagy depressziót, amin természetesen nem egy bűntudatra vagy önutálatra építő átnevelőterápia segíthet, hanem ha közösen teszünk az LMBTQ emberek társadalmi és jogi egyenlőségért. Álhírek helyett inkluzív iskolai felvilágosításra, az egészségügyi, munkahelyi és hatósági diszkrimináció csökkentésére, az LMBTQ embereket érő tévhitek és sztereotípiák eloszlatására van szükség. Gyűlöletkeltés helyett a média és a döntéshozók feladata a valós problémákra való megoldáskeresés.

Azokban az országokban, ahol törvények biztosítják az LMBTQ emberek egyenlőségét (ennek egy indikátora az azonos neműek közötti házasság törvénybe iktatása), felére csökkennek a fiatal LMBTQ emberek körében az öngyilkossági kísérletek. Míg az átnevelő terápiák reklámozása veszélyt jelent a fiatalokra, az egyenlőséget és elfogadást elősegítő intézkedések határozottan, mérhetően pozitív hatással vannak az érintettek életkörülményeire és mentális egészségére.

Felszólítjuk a HírTV-t hogy hagyjon fel az állampolgárok mentális egészségét, különösen a fiatalokét veszélyeztető áltudományos tévhitek propagálásával, hiszen, míg a reparatív terápia hatékonyságáról egy tanulmány sem értekezik, annak veszélyeiről és káros hatásairól számtalan kutatás született. Azt feltételezni, hogy a szexuális orientáció erőszakos megváltoztatása egyrészt lehetséges, másrészt nem rontja, hanem javítja az életminőséget, káros és veszélyt jelent az egész társadalomra nézve. Az emberi méltóság és a tisztelet a társadalom minden tagját megilleti, és ennek elidegeníthetelen része a szexuális orientáció és nemi identitás integritásának tiszteletben tartása, és a heteroszexuálistól különböző szexuális orientációk, illetve a transzneműség diszkriminációjának teljes megszüntetése.

Egy olyan világért dolgozunk, ahol senkit sem ér hátrányos megkülönböztetés szexuális orientációja vagy nemi identitása miatt. Ahol teljes az LMBTQ emberek társadalmi elfogadottsága: a homofób, transzfób, szexista, rasszista és egyéb elnyomó megnyilvánulások a társadalom ellenszenvével találkoznak. Ahol a társadalom nem kényszerít a tagjaira normákat és szerepeket azok nemi identitása alapján, senki nem lesz zaklatás és erőszak célpontja, ahol félelem nélkül, szabadon élhetünk."

(Kép: Wikipédia)

Forrás: budapestpride.hu