Hiába tiltották el a vezetéstől, Demcsák Zsuzsa ismét a volán mögött ült – videó

Korábban már egyszer elvették ittas vezetés miatt a jogosítványát, a második akciója után pedig pénzbüntetést és három évre szóló eltiltást kapott Demcsák Zsuzsa. Ez sem akadályozta meg az újabb szabálysértésben.

A Bors cikke szerint hiába nincs jelenleg jogosítványa Demcsák Zsuzsának, mégis a volán mögé ült a héten.

Fotó: YouTube/TV2

Az ismert tévést korábban kétszer kapták el ittas vezetés miatt, először kis időre vették el a jogosítványát, a második akciója után viszont 700 ezer forintos pénzbüntetést és három év vezetéstől eltiltást kapott.

Csütörtök délután mégis sikerült videófelvételen rögzíteni, ahogy egy budai lakótelepen egy bordó színű Fiatba pattannak be indiai férjével, és Demcsák a volán mögött foglalt helyet.

A Bors elérte a tévést, aki először tagadta az ügyet, majd elismerte, de nem engedélyezte, hogy nyilvánosságra hozzák a részleteket. A lap szerint az első és második telefonbeszélgetésbe is behallatszott, hogy Demcsák akkor is kocsiban ült.

A Bors megkérdezett több jogászt is, akik szerint Demcsák Zsuzsa büntetése súlyosítására számíthat, akár a három éves eltiltása is újra kezdődhet, de további bírságokat is összeszedhet.