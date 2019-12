Hazatért Zente – megérte a 700 milliós kezelés

Örömhírt közölt az SMA-s kis Zente anyukája. A kisfiú, akiért az egész ország összefogott, és ritka betegségének kezelésére 700 millió forintot gyűjtött össze, most végre hazamehet.

A kisfiú szülei fontosnak tartják, hogy folyamatosan informáljanak mindenkit arról, hogy halad a kis SMA-s Zente gyógyulása, mióta megkapta azt az orvosságot, amire az emberek segítségével sikerült összegyűjteni a 700 millió forintot. Most egy tündéri videón mutatta meg az édesanya, hogy a kisgyerek lábai bizony már erősödnek – elképesztően bájos, ahogy a játékmotort próbálja hajtani.

"Nagyon szuper itthon! Főként, mert itt várt minket Anyukám és persze Fruzsi kutyi is! Viszont itthon valahogy több a munkám. Nem is értem, hiszen Budapesten is vezettem háztartást. Ma végre befejeztem a hazahozott holmik elpakolását és a ház is kapott egy pici karácsonyi hangulatot, de korai az örömöm, mivel Ati ma hozta haza az utolsó kört az albiból így aztán reggel kezdhetem előről. Volt kérdés Fruzsiról is, aki remekül van és persze nagyon örült nekünk. Róla hamarosan lesz majd egy külön poszt cuki képekkel.

Zente egy kedves 7!!!! gyermekes (bocs, nem tudtam kihagyni ) anyuka, Bernadett jóvoltából kapott egy Jumperoot ajándékba azzal, hogy amikor kinövi mi is ajándékozzuk tovább. Ez természetesen így is lesz. Köszönjük szépen!

Nos, ezt elég sokat használta még Pesten és szerintem ez is hozzájárult ahhoz, hogy lábikói tovább erősödtek.

Meg is mutatom nektek mai csodánkat! A járgányt tegnap este kapta, tehát fél nap alatt lett képes erre a "mutatványra". :)

Ilyet eddig nem tudott, és bár ez még mindig nem olyan igazi motorozás, és tudom, hogy egy fele ennyi idős gyermek simán lepipálja, de valahol el kell kezdeni. Lesz ez még jobb is!

Egyébként, látszik ahogy a kis kezével keresi a kereket, hiszen a kerekesszéhez és a kézi hajtáshoz van még szokva"