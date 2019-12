Terhet jelent Stohl Lucának a vezetékneve

Szeretne mindenkinek megfelelni.

Stohl András lánya, Luca, nemrég S. Tóth Márta műsorában, a JelenLétben beszélt magáról. Mint elárulta, a legfőbb terhet neki a vezetékneve okozza – olvasható a Blikk cikkében.

Fotó: TV2

A Stohl vezetéknévre mindenki felkapja a fejét, mindenki csatol hozzá egy 52 éves, zseniális színészt. Akárhová megyek, őt mindenki szereti, mindenki dicséri a munkahelyén, a munkakapcsolatokban, mindenki mindig csupa jót mond. Egyrészt szeretnék ennek megfelelni, hogy neki is azt mondják, dolgoztunk Lucával, tök jó fej, valamint tisztelettudó. Szeretnék mindenkinek megfelelni

- mondta el a műsorban Stohl Luca.

Arra is kitért, hogy mivel táncosként került be a tévébe, nem pedig képzett műsorvezetőként, így ott is küzdenie kell. De táncosként sem elégedett magával: fellépés után ugyanis egyből sorra veszi azokat a kívülről nem is látható apró hibákat, amiket vétett, és azokat elemzi már a taps közben is.