Az énekes 21 éves lánya, Aranka már a hetedik hónapban jár, és februárra várja a kisfiát, Medárdot.

Kökény Attila a Blikknek elárulta, megkönnyezte a hírt, hogy hamarosan bővül a családjuk.

Aranka éppen nálunk volt, amikor elvégezte a tesztet. Mosolyogva és boldogan mutatta, hogy pozitív. Nem tagadom, nagyon elérzékenyültünk, még sírtunk is örömünkben. A lányom már három éve van együtt a párjával. Aranyos fiú, szépen élnek együtt, nem is volt meglepő, hogy szeretnének babát. Tudtuk, hogy csak idő kérdése, hogy mikor sikerül nekik

- nyilatkozta a lapnak.

Hozzátette:

Én örülök, hogy kisfiút vár a lányom! Remélem, vagány kisgyerek lesz, mert sok időt szeretnék vele tölteni. Tologatom a babakocsit, mesét nézünk, focizunk. Szerintem jó papi leszek, biztos, hogy egy pillanat alatt elcsavarja a fejemet, nagyon elkényeztetem majd. Én is csak 21 éves voltam, amikor megszületett a fiam. Azt gondolom, a kis korkülönbség miatt tudunk barátok is lenni a gyerekeimmel, ami nagyon fontos. Aranka is fiatalon lesz anyuka, de szerintem ez így is van rendjén. Olyan hatalmas tejfakasztó bulit tartunk, hogy olyat még nem látott a világ!