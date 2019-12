Iszak Eszti Instagram oldalán nem csak ennek az évnek intett búcsút, hanem az egész évtizednek.

Elképesztő mennyi minden történt ez alatt az évtized alatt! Gyakran eljátszom a gondolattal, hogy milyen lenne, ha belenézhetnék pár pillantra a 10 év múlva lévő életembe. Ha 2009 December 31. délután lehetőségem lett volna bekukkantanom a mai napomba és az elmúlt éveimbe egész biztos nagyon meglepődtem volna, hogy milyen szerencsésen alakultak a dolgaim! Hogy a következő évben megkapom az addigi életem legnagyobb lehetőségét, a Viva Tv-nél dolgozhatok és azzal foglalkozhatok, amivel gyerekkorom óta szerettem volna, a zenével! Hogy beutazom a Világot, olyan kultúrákat és személyeket ismerek meg, amik megváltoztatják a látásmódom és hogy annyi élménnyel gazdagodok, ami több embernek is elég lenne! Ezek mellett, viszont nem csak a körülmények változtak körülöttem, hanem én is, rengeteget... Míg 10 éve alig mertem nagyobb társaságban megszólalni, most az a munkám, hogy több ezer ember előtt beszéljek! Míg régen mindenben a rosszat láttam és pesszimistaként éltem a mindennapjaimat, mostmár sokkal pozitívabban állok ez élethez! Sorolhatnám sokáig, hogy mikben változtam de ahhoz rövid a hely:) és az is igaz, hogy még messze a cél, amilyenné válni szeretnék! Ha gondoljátok, Ti is készítsetek egy ‘2019-2009’ posztot és írjátok meg, hogy TI miben változtatok! Nagyon örülnék, ha megjelölnétek rajta és láthatnám mi történt veletek azóta:) BÚÉK!