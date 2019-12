A műsorvezető néhány hónappal ezelőtt jelentette be, hogy úton van második gyermeke, Csilla így hálásan búcsúzik a 2019-es évtől.

- szúrta ki a Blikk.

A posztban Csilla elmeséli azt is, hogyan is készülnek a ma estére a családjával:

Pizza a jobb kézben, fánk a balban, gyerekpezsgő a teraszon. Otthon a nagy tesó, idebent a kicsi, és a férjem is egészen jól van. Most nem vagyok szentimentális hangulatomban, egyszerűen csak jó kedvem van és tök jó most minden. 2019-nek csak annyit mondanék, hogy köszönöm! #2020 #nagyonvárlak #buék2019