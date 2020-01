Megmarad a Sport 1 és a Spektrum a Diginél

Teljes káosz lett a DIGI és az AMC Networks közötti huzavonából.

2020. január 1-jei hatállyal az AMC Networks International – Central and Northern Europe („AMCNI CNE”) megállapodást kötött a Digivel kilenc televíziós csatornájának terjesztéséről, közölte a cég.

A most létrejött megállapodás értelmében januártól az AMCNI CNE kilenc csatornája szerepel a Digi kínálatában, ezek a Sport1, Sport2, az AMC, a Filmcafé, a Spektrum, a TV Paprika, a Minimax és a CBS Reality, illetve az újdonságnak számító JimJam, amely először látható a DIGI háztartásaiban.

A közleményben szerint a Digivel zajló kiterjedt tárgyalásoknak köszönhetően Romániában is meghosszabbította csatornáinak terjesztését az AMCNI CNE, így 2020. január 1-jétől változatlanul elérhető marad a Minimax, a TV Paprika és a Filmcafé is. Új elemként és szintén 2020. január 1-jétől, az AMC és a JimJam is elérhetővé válnak a romániai RCS / DIGI kábeles és műholdas rendszerein keresztül a szolgáltató háztartásaiban.

A médiaügyekkel foglalkozó Media1.hu szerint

az AMC és a Digi szilveszter este egyezett meg egymással,

így Sport 1 és Sport 2 csatornákat is működtető AMC végül nem vette ki kínálatából a két csatornát. Utóbbi főleg a meccskedvelőknek lehet jó hír, hiszen a Sport 1 és a Sport 2 olyan sorozatokat közvetít, mint az Európa Liga vagy a Bundesliga.

