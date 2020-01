Káosz a palotában: Megszólalt a királyi történész II. Erzsébet rendkívüli közleményéről

Erzsébet királynő hétfőn közleményben tudatta, hogy elfogadta Harry és Meghan döntését. Soha sem volt még ilyen személyes közleménye a királynőnek a királyi történész szerint.

I. Erzsébet brit királynő fényképe és Harry sussexi herceg, a brit trónörökös másodszülött fia és a felesége, Meghan sussexi hercegnő esküvői fotója látható ajándéktárgyakon egy londoni üzletben 2020. január 10-én. A brit uralkodó 2020. január 13-án találkozóra hívta össze a királyi család legmagasabb rangú tagjait téli rezidenciájára, a sandringhami kastélyba, hogy megvitassák Harry herceg és Meghan hercegnő jövőbeni helyzetét a családon és a monarchián belül, miután a pár január 8-án instagram-oldalán bejelentette, hogy visszalép a királyi család magas rangú tagjaként eddig ellátott szerepétől és azon dolgozik, hogy pénzügyileg függetlenné váljék. Fotó: MTI/EPA/Andy Rain

Miután II. Erzsébet királynő beleegyezett a sussexi pár függetlenedésébe, közleményt is kiadtak az ügyben, az alábbi szöveggel:

A családom és én támogatjuk Harry és Meghan vágyát, hogy fiatal családként új életet kezdjenek. Bár jobban örültünk volna, ha maradnak teljes körű, aktív szenior tagjai a királyi családnak, tiszteletben tartjuk és megértjük, hogy szeretnének függetlenebb életet élni családként úgy, hogy továbbra is értékes tagjai maradnak a családunknak. Így hát megállapodtak, lesz egy átmeneti időszak, amikor a sussexiek időt töltenek Kanadában és az Egyesült Királyságban is

