Őszinte bejegyzést tett közzé Instagramján Kelemen Anna arról, mit gondol az egyedüllétről. Azt is elárulta, milyen számára az ideális partner.

"Tőlem is gyakran kérdezik, 'de Anna nem félsz, hogy egyedül maradsz? Először is nem félek, sem most, sem a jövőben nem tervezek elkezdeni félni. Nyitott vagyok, ez úgy nem újdonság, és harmadrészt ez sem rajtam fog múlni!