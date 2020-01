Ő eddig az első híresség, aki pozitívan nyilatkozott Norbi nagy port kavart videója után. Dér Heni üzent azoknak is, akik most támadják Norbit.

Ahogy azt korábban megírtuk, sokaknak nem jött be az, amit Schobert Norbert üzent. Schobert ugyanis egy Facebook-élő videóban azt fejtegette, hogy a házasságokat a nők cseszik el, mert nem figyelnek oda magukra, miután a terhesség alatt meghíznak. Videója után több híresség is nekiment Norbinak.

Tóth Gabi férje üzenete után megmutatta szülés utáni testét, később testvére, Tóth Vera is üzent a fitneszgurunak. Palya Bea pedig egy dalban mondta el véleményét.

A 33 éves énekesnő egy hosszú posztban írta le véleményét közösségi oldalán.

Heni azt írta:

Hozzátette:

Nagyon sok mindent nem sikerült megérteni abból, amit próbált üzenni.. Rengeteg nebáncsvirág ember magára vette azokat a sorokat, amik nem is nekik szóltak..

Itt nem a most szült édesanyákat vette górcső alá, hanem azokhoz szólt, akik évek óta plusz 20, 30 kg felesleggel élnek és közben elégedetlenkednek magukkal, s nem tesznek érte semmit!! Ez a férfiakra is vonatkozik!!

Nagyon sokan lusták kezdeni bármit az életükkel, de elsőként veszik sértésnek, ha valaki motiválni próbálja őket!!

Igen, nagyon várom már én is a várandós időszakot és lehet hogy én is dübbenve közelítem majd a hálószobát!!:)) De biztos vagyok benne, hogy a kisugárzásom megmarad, mert gyereknevelés mellett majd időt próbálok szakítani magamra is, és az igyekezetet értékelni fogja a párom is!!

Azok az emberek, akik most ekézik Norbit, azt az időt, energiát guggolásba is fektethetnék és meglátják a változást!!

Nem idolokat kell követni, magadból igyekezz kihozni a maximumot!! Igen fáradságos, de megéri és édesebb lesz a munkád gyümölcse, ha nem műtétekkel és pszichológusokkal próbálod magad jobbá tenni!!

Rengeteg olyan szexi mamit tudnék példaként felhozni, akik nem genetikailag, hanem munkával tartják magukat gyerekek mellett kiváló formában!!

Csak elkezdeni nehéz, @norbi_schobert sem nézett ki mindig így, és ha neki és sok másnak sikerült, miért ne motiválhatna másokat!!

Nagyon sok olyan férfi ismerősöm lépett félre vagy hagyta ott a családját, mert a szeretett párja elengedte magát és nem is próbált jobban kinézni önmagához képest!

Nagyon sok női ismerősöm panaszkodott férjére, hogy otthon tesped sörrel a tv előtt és a nagy böfögő arcát és hasát nem tudja megkívánni!!

Minden csak rajtad múlik! Sértődés helyett és mártírkodás helyett inkább gondolkodjunk el!! Mindenkinek csodaszép, meghitt estét!!! Peace and love