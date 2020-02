Érdekes ötlettel térne vissza a képernyőre Joshi Bharat

A nemrég visszavonult tévés azt nyilatkozta, Youtube csatornát indít, és a fiatalok felé fog nyitni.

Tavaly decemberben ért végét a TV2egyik legnépszerűbb műsora, a Joshi, a legjobb barát. A beszélgetős műsor végével hirtelen támadt szabadidejét és energiáját a cégére, valamint a családjára fordította. Főiskolás lányának például szívesen segített a vizsgaidőszakban – most pedig a fiataloknak nyújtana lelki táplálékot.

„Érdekes volt, hogy az utóbbi hetekben nem kellett óracsörgésre kelnem, és volt időm meginni a reggeli kávémat, mert erre nagyon régen nem volt már példa. Jó volt, hogy kiürítettem az agyam, ez nagyon fontos része az újrakezdésnek”

– kezdte Joshi Bharat.

„Az a helyzet, hogy amióta nem jártam stúdióban, egy percet sem unatkoztam. Volt elég dolog a saját cégemben, és persze a háttérben már elkezdtem azon dolgozni, hogy miután lejár a szerződésemben rögzített átigazolási korlát, visszatérjek a tévézéshez is. Van néhány remek ötletem, már tárgyalok is a megvalósításukról, de ezekről majd nyár eleje felé beszélhetek konkrétabban”

– nyilatkozta Joshi.

Az eltelt idő alatt nem is igazán érezte a televíziózás hiányát, de aztán később egyre többet gondolt munkájára. Elmondása szerint, ha valakit megérintenek a stúdió illatai, fényei és hangjai, többé biztosan nem tud szabadulni tőle. Visszatérésének híre egyébként nem is annyira meglepő, hiszen már visszavonulásának bejelentésekor arról beszélt, hogy szeretne majd később új műsorba kezdeni, ám egy teljesen új szerepben is kipróbálná magát.

„Az utóbbi időszakban kicsit jobban beleástam magam a fiatalabb generáció világába, megnéztem milyen tartalmakat fogyasztanak szívesen az interneten. Meg is fogant bennem a gondolat, hogy a jövőben szeretnék feléjük is nyitni. Nem leszek influenszer, de indítok egy YouTube-csatornát, amelyen számukra is kínálhatok fogyasztható szellemi táplálékot”

– árulta el Joshi Bharat.

Forrás: Blikk/Ripost

Kép: Facebook