Az Edda frontembere gőzerővel készül következő koncertjére: napi két órát edz és az étkezésére is jobban odafigyel.

„Megesik, hogy nyugalmi időben felszalad az emberre néhány kiló plusz, de már többször bebizonyítottam, hogy képes vagyok leadni mire a színpadra kell állni. Márciusig még 4 kilót kell ledobnom ezért keményen sportolok és az étkezésemen is változtattam” – mondta Pataky Attila a Ripostnak.

Hozzátette:

Az énekes a koncert napjáig mindennap sportol és az immunrendszerére is gondosan ügyel.

Van itthon egy 5 gépből álló konditermem. Naponta két órát edzek: futok és a taposógépet is szorgalmasan használom. A legjobban úszni szeretek, így, ha tehetem, az uszodába is elmegyek. Kell a kondi, mert fizikailag igen megterhelő majd 3 órán keresztül zúzni a színpadon. Na, márpedig mi ezt fogjuk tenni, ezért a zenekar többi tagja is szorgalmasan dolgozik ezen. Én megkövetelem, hogy jól nézzünk ki és fittek legyünk a közönségünk előtt