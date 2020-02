Instagram-oldalán kért bocsánatot Bódi Sylvi szépségkirálynő amiért korábbi posztjában azt írta, hogy a koronavírus miatt a kínaiak előtt is le kellene zárni a határokat, mint a migránsok előtt.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Bódi Slylvi pár napja közösségégi oldalán üzente meg, hogy szerinte a migránshelyzethez hasonlóan le kell zárni Magyarország határait a kínaiak elől a koronavírus miatt.

A celeb eredeti posztjában azt írta:

Sziasztok! Mi a helyzet otthon koronavírus ügyben? Ugye továbbra sincs fertőzött nálunk?! Gondolom Oroszország példáját követvén Magyarország is lezárta már a kínai turisták előtt a határt?! Legalábbis nagyon remélem… Ha anno a migránsokat is sikerült (eleinte nagyjából, aztán tényleg) nem beengedni, akkor remélem a kormány most is bölcsen jár el és megteszi a megfelelő óvintézkedéseket. Cukik a kis ferdeszemű kínaiak meg minden, de pont elegen élnek már az országunkban amúgy is, szóval bocsi, de köszi, nem kérünk belőlük többet.