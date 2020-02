Ilyen, amikor Presser Gábor összeveszik Rúzsa Magdival

Rúzsa Magdi visszaemlékezett arra az élményére, amikor Presser Gábor megharagudott rá.

Az énekesnő a mai napig emlékszik arra a pillanatra, amikor évekkel ezelőtt egy próbán nem a legjobb teljesítményét nyújtotta. Presser Gábor mindezt nem hagyta szó nélkül, amit az énekesnő – utólag – egy cseppet se bán.

Évekkel ezelőtt, még a Megasztárban kezdődött Rúzsa Magdi és Presser Gábor zenei együttműködése. A két ikon hamar megtalálta a közös hangot, munkakapcsolatuk a mai napig gyümölcsöző.

– mondta Rúzsa Magdi a 95.8 Sláger FM-en, ahol az énekesnő egy rendkívüli momentumát is felidézte a Presser Gáborral közös munkának.

„Emlékszem, hogy egyszer cudarul összeszidott. A próbán nem úgy énekeltem, ahogy kellett volna. Elkaptam egy eleve nehezebb napot. Akkor jött bennem egy olyan érzés, hogy én ezt soha többet nem engedhetem meg, hogy neki csalódást okozzak. Az ország legnagyobb zenésze azt mondja, hogy énekelhetek vele, ez egy hatalmas dolog! Lehet, hogy az egész nem volt akkora balhé, mint ahogy nekem akkor lecsapódott.

Felvétel közben is volt, amikor már századjára kellett ugyanazt felénekelnem és nem értettem, hogy mit kellene még csinálnom? Igaza volt! Mindig is maximalista voltam, de Presser Gábor még inkább kiváltja belőlem. Ahogy most is együtt dolgoztunk a Lélekcirkuszon, naponta több órát voltunk a stúdióban. Rájöttem, hogy ő addig énekeltette velem a dalt, amíg álmomból felkeltve is pontosan tudom, mikor, hova teszem a hangsúlyt. Nagyon sokat tanultam és tanulok tőle”