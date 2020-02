Szente Vajk máris új párra talált tragikus válása után

Októberben lett hivatalos a válása, de több hónapja már ismét boldog párkapcsolatban él Szente Vajk.

A Jászai Mari-díjas rendező és író és a korábban táncművészként dolgozó Tiborcz Fanni néhány hónapja találtak egymásra, s bár nem szerettek volna a nyilvánosság elé állni, már nem lehet titkolni a kapcsolatukat. Gyakran jelennek meg együtt rendezvényeken, legutóbb egy színházi darab partiján láthatták őket, s bár ezután is szeretnék kerülni a nyilvánosságot, a Blikknek elmesélték, hogyan lettek egy pár.

– mondta Szente Vajk.

– magyarázta Vajk, akinek válása Erdélyi Tímeával októberben lett hivatalos.

Bár Fanninak már civil foglalkozása van, régebben többször is dolgozott együtt Vajkkal.

– Korábban táncművészként több TV2-s produkcióban is dolgoztam, és két darabban is, amit Vajk rendezett. Az egyik négy esztendeje a Shrek volt, majd két éve az Apáca show-ban is találkoztunk, de mindig csak munkakapcsolat volt köztünk – kezdte a Blikknek Fanni. – Egy-két hónapja egyre többet beszéltünk, majd átalakult a kapcsolatunk, bár még nagyon friss, kiegyensúlyozott életet élünk. Nem költöztünk össze, ez egyelőre nincs napirenden, de sok időt töltünk együtt.