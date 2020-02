Demcsák Zsuzsának ismét el kell válnia indiai szerelmétől

Az indiai férfinak hamarosan lejár a turistavízuma, és házasként nem igényelhet újat.

Demcsák Zsuzsának és szerelmének alaposan meggyűlik a baja a bürokráciával. Hiába szereztek be minden szükséges iratot a magyar szervektől, Indiában még nem adtak ki minden dokumentumot ahhoz, hogy a pár végre hivatalosan is összeköthesse életét.

Az idő pedig könyörtelenül telik és éppen ez az, amiből Zsuzsának és Krishannak nincs elég. Az indiai férfi ugyanis másodjára is turista vízummal érkezett Magyarországra, ami mindössze 90 napnyi itt tartózkodásra jogosítja fel őt. Információink szerint ez a három hónap február 28-án, e hét pénteken lejár. Vagyis Krishannak legkésőbb eddig kell elhagynia az országot és hazatérnie Indiába, hogy újra vízumért folyamodjon az indiai magyar nagykövetségen.

A Ripost megkereste dr. Gácsi Mihály bevándorlási jogászt, akitől megtudtuk: mi kellene ahhoz, hogy egy indiai állampolgár huzamosabb ideig nálunk maradhasson.

„Egy harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedélyéhez minden esetben öt követelménynek kell megfelelnie. Ezek közül az egyik, hogy meg kell nevezni az itt tartózkodása célját, ami ebben az esetben lehet családi együttélés. Plusz igazolni kell, hogy biztosítva van az illető megélhetése, egészségbiztosítása, lakhatása, illetve a hazautazásának az anyagi feltétele. Az összes hivatalos irat megszerzése hosszú folyamat, hiszen a hivatalok általában harminc napos elbírálási idővel dolgoznak, ráadásul a mindkét országban át kell esni bizonyos procedúrákon”

- nyilatkozta a Ripostnak a szakértő, aki azt is elmondta, hogy korábban elég volt egy turista vízum meghosszabbításához az is, ha a harmadik országbeli állampolgár a magyarországi követségen beadta az igénylést, de a sorozatos visszaélések miatt szigorították a szabályozást. A szakember arra a kérdésre is választ adott, hogy mi történhet az esetben, ha valaki vízum nélkül marad az országban.

„A vízum lejárta után van egy minimális türelmi idő, de ha azt meghaladva sem lép ki az országból, és nem tér haza, akkor kitoloncolás vár rá és akár öt évre is kitiltható a schengeni övezetből. Ezt nem éri meg kockáztatni”

– tette hozzá a bevándorlási jogász. Minden jel arra mutat, hogy Demcsák Zsuzsának és Krishannak újra el kell válniuk egymástól, hogy a férfi ismét igényelhessen egy turistavízumot Indiában.

