Steven Spielberg támogatja lányát a pornózásban

Azért aggódik egy kicsit a rendező, de kiáll lánya döntése mellett.

Steven Spielberg lánya, Mikaela Spielberg FaceTime-on közölte a szüleivel, hogy a pornóiparban szeretné kipróbálni magát. A CoS most arról írt, hogy Steven Spielberg kicsit aggódik és zavarban van a helyzettől, de azért támogatja lányát.

Mikaela majdnem egy hete jelentette be: tervei között szerepel például az, hogy Sugar Star álnéven fog készíteni pornográf tartalmakat az egyik legnagyobb pornócsatornára, a PornHubra. A videókról azt tudni, hogy a Spielberg lány kizárólag szólóvideókat tervez, már csak azért is, mert vőlegénye van, a 47 éves Chuck Pankow dartsversenyző. Azt is mondta korábban, hogy a szülei érdeklődőek az új karrierjével kapcsolatban, és nagyon reméli, hogy büszkék lesznek rá, amiért legyőzte alkoholproblémáit, amelyekbe majdnem belehalt 21 éves korát követően.

Steven Spielberg, a 73 éves Oscar-díjas rendező közeli köre arról beszélt a Page Sixnek, hogy habár zavarban van a dologtól és aggódik is, azért mégis támogatja a lánya döntéseit – még akkor is, ha nem feltétlen érti azokat. Spielbergnek egyébként összesen hét gyereke van, ebből négy vér szerinti és három adoptált. Mikaela a rendező és a Kate Capshaw színésznő örökbefogadott gyereke.

Forrás: Index

Kép: MTI/EPA/ETIENNE LAURENT