Bár itthon még nincsen koronavírussal diagnosztizált beteg, a boltokban az emberek úgy veszik a tartós élelmiszert, mintha mindjárt itt lenne a világvége.

Erdélyi Mónika saját bőrén tapasztalta ezt meg, amikor is elment egy szupermarketbe bevásárolni.

- számolt be rémisztő élményéről Instagram-oldalán.

Ijesztő volt látni az emberek reakcióját, ahogy egymást taposták. Volt olyan pult, ahonnét odébb lökött egy nő, mert ő oda akart férni az uborkánál – ez az ecetes uborkáknál volt, azt is vettem. De tényleg odébb lökött, hogy neki is jusson az uborkából

A műsorvezető beszélt arról is, mennyire sokkolta őt az áruházban tapasztalt őrület.

Hozzátette:

Bevallom, pár doboz konzervet azért én is behajítottam, már ami maradt. Gondoltam, rajtam ne múljon, nehogy már itt éhen haljunk. A vége az lett, hogy én is egy telekosárral jöttem ki. Nem gondoltam volna, hogy ennyire hatnak rám ezek a dolgok, de ti nem láttátok azokat az embereket, hogy mennyire pánikba volt mindenki. Egy normális családanyának vagy családapának erre gondolnia kell, hogy a család nehogy éhezzen. Végülis elfogy a kaja előbb-utóbb, ha nem most a vírus miatt, akkor elfogy később, nincs ezzel probléma.