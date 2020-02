Benkő László: „ha kidőltél, vagy megvertek vagy rád eresztették a farkaskutyákat”

Döbbenetes interjút adott Benkő László a Borsnak arról, milyen volt fiatalon rocksztárként élni a kommunista Magyarországon.

Az Omega billentyűse az interjúban több ponton is felidézi, milyen volt a szocialista rezsim azokkal szemben, akik kockázatot jelentettek, legyen az a zenekar, vagy a rajongók:

- mondja.

Később hozzáteszi:

„Többször vittek be minket, de egyszer komolyan azt éreztem, itt a vége. A Kissta­dionban volt koncertünk, nagyon jó volt a közönség. Akkor még nem értettük, hogy miért kell egymás után többször is ott játszanunk, aztán kiderült: egyrészt be volt poloskázva, másrészt azért, hogy tízezer embernél több ne férjen be. Ezt még tudták kontrollálni a zsaruk, vagyis azt hitték, mert a fellépés után mégis káosz volt. Verekedés tört ki a rajongók és a rendőrök között.”