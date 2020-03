Hajós András dalkészítő műsora immáron a 4. évaddal érkezik hamarosan, köszönhetően annak, hogy sikerült támogatókat szereznie.

Hajós András korábban a SuperTV2-n futó Dalfutár műsorának folytatása továbbra is online lesz elérhető a YouTube-on, ahogyan az első három évad is. A műsorvezető – aki manapság a TV2-n is újra látható a Nicsak, ki vagyok? – a rejtélyek színpada című műsorban – a héten a Facebook-oldalán jelentette be, hogy lesz 4. évad a Dalfutárnak.

Hajós azt is mondta, hogy több újdonsággal is készül, például ezentúl civil dalszerzők is jelentkezhetnek a műsorba.

Címlapkép: YouTube/Dalfutár

(media1.hu)