Katy Perry gyermeket vár

A Never Worn White című számához készült videóklipjének premierjével jelentette be Kary Perry, hogy várandós – írja a Blikk.

A 35 éves énekesnő leendő gyermekének Orlando Bloom az édesapja.

Már a bejelentést megelőzően találgatásokba kezdtek a rajongók, amikor az énekesnő megosztott egy előzetest a klipből, amiben egy hosszú, fehér ruhában látható, és éppen a pocakját fogja. A klip premierje után Katy szinte azonnal elindított egy élő adást az Instagram-oldalán, hogy megerősítse az örömhírt.

.@KatyPerry confirms she is expecting her first child with fiancé Orlando Bloom after revealing baby bump at the end of her #NeverWornWhite music video. pic.twitter.com/K6xSivnGcB