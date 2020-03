Végre elárulta: ezért szakított barátjával Zimány Linda hat év után

A sztár eddig nem hallott részleteket árult el szakításáról.

A Reggeli vendégeként mesélt magánélete alakulásáról Zimány Linda, akinek másfél éve ért véget egy hosszú kapcsolata. Azóta ugyan randizott, de az igazit még nem találta meg. Pedig éppen azért vetett véget előző kapcsolatának, hogy ne pazarolja tovább az idejét.

Majdnem hat évig voltunk együtt. Az már majdnem egy házasságnak is jó lett volna. Én abszolút gondolkodtam gyerekben, ezért is volt rossz, hogy ez a történet nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. (…) Én minden kapcsolatban megadom az utolsó utáni utáni esélyt is, hogy működjön a történet. 31 múltam, amikor vége lett és akkor úgy voltam, hogy lépnünk kell tovább, mert azért még meg kéne találnunk életünk párját