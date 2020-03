Az angol szupermodell nem bízta a véletlenre a dolgot, amikor kiment a reptérre.

A 49 éves modell Los Angeles-ből utazott New Yorkba kedden, méghozzá védőöltözetben, maszkkal és szemüveggel megspékelve, nehogy véletlenül elkapja ő is a koronavírust. A szett a Page Six oldalán látható, tényleg eléggé biztosra ment a modell-legenda – szúrta ki a Nuus.

Forrás: Nuus

Címlapkép: Instagram