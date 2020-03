Kulcsár Edina hosszú posztban magyarázza, miért plázázik nyolc hónapos terhesen, és miért nem informál a koronavírusról

Elmondása szerint sajnos nem teheti meg, hogy ne járjon plázába.

Kulcsár Edina egykori szépségversenyző egy sima posztként is közölt instasztoriban fejtette ki a nézeteit a koronavírusról, valamint arról, hogy nyolchónapos terhesen elengedhetetlen szükségét érzi annak, hogy járja a plázákat, hogy tartsa a kapcsolatot a butikjaiban dolgozókkal.

Kulcsár azt írja, hogy természetesen ő is tart a vírustól, de nem akarja a közönségét azzal fárasztani, hogy informál a témában, inkább azt fejtegeti, hogy neki személy szerint milyen indokai vannak arra, hogy ne változtasson a napi rutinján.

„Elvileg csak rajtunk áll, hogy mennyi idő alatt cseng le a koronavírus, de én nem fogom elkezdeni felsorolni, hogy mit kell csinálni ezekben az időkben, hiszen a csapból is ez folyik és a közösségi oldalakon is szinte csak erről lehet olvasni a posztokban"

- írja Kulcsár a posztjában bölcs influenszerhez méltóan.

Majd kitér arra, hogy munkáltatóként neki az okozza a legnagyobb problémát, hogy leginkább plázákban van jelen a cégével, és ezeken a helyeken ugyan még nem rendelték el a bezárást, de folyamatosan csökken a forgalom a járvány miatt. Ráadásul pont a közelmúltban távozott a cégétől az a személy, aki a napi operatív ügyeket vitte, így most ezt is neki kell menedzselnie.

„Sajnos nem tehetem meg, hogy nem megyek be a plázákba. Szóval, csak hogy tisztázzuk, nem azért megyek ide-oda, mert otthon unatkoznék és lételemem, hogy állandóan dolgozzak, hanem mert a szükség nagy Úr! És igen, az egészség az első, de vannak bizonyos kötelességeim, amiknek maximálisan meg kell felelnem, mind anyukaként, feleségként és munkaadóként egyaránt. Ha a bevásárlóközpontok bezárását is elrendelnék, egy fokkal könnyebb lenne a helyzetem, a másik oldalról viszont nagyon félek is tőle, hiszen akkor munka nélkül maradnak a lányaim"