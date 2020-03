Fertőtlenítőszer társaságában. A bliccelést rögzítő felvételt több mint húszmilliószor nézték már meg csak a Twitteren – számolt be a 24.hu.

New Yorkban a vírus terjedése miatt veszélyhelyzetet hirdettek, bezárták az állami iskolákat, az éttermek csak kiszállítást vállalhatnak, az éjszakai klubokat, mozikat és színházakat pedig bezárták.

A tömegközlekedés még működik, köztük a híres New York-i metróhálózat is. A Twitterre került ki egy videó arról, hogyan is bliccel a New York-i metrón egy rutinos férfi a járvány idején.

Ugyanúgy, mint eddig, kivéve, hogy előtte gumikesztyűt húz, majd az ugrás előtt mindent szépen lefertőtlenít.

A rövid videót pár nap alatt már több mint 21 milliószor nézték meg.

Forrás: 24.hu