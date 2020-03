Koronavírusos barátja miatt aggódik Baukó Éva

A reality-sztár egyik női ismerőse is elkapta a járványt, miután négy fertőzöttel is érintkezett a kórházban.

A reality-sztár egyik ismerőséneke is pozitív lett a koronavírustesztje – erről Éva számolt be egy keddi Instagram-bejegyzésében. Sajnos, a koronavírus senkire sincs tekintettel, így a sztárok és barátaik is könnyen megfertőződhetnek, ha nem tartják be az ajánlott óvintézkedéseket. Éva nem árulta el, hogy hívják megbetegedett ismerősét.

„Van egy ismerősöm, fiatal, huszonnyolc éves lány, ő is koronavírusos. Volt bent a Szent Lászlóban, az első tesztje negatív lett, ezért hazament. Négy koronavírusos volt mellette, és most beteg, lázas, köhög, nagyon rosszul van”

– idézte a Ripost Baukó Évát.

Éva egyébként a vidéken élő édesanyjáért aggódik a legjobban, mivel az az egészségügyben dolgozik. A híresség véletlenül sem szeretne megfertőzni másokat, és magára is szeretne vigyázni, így ő otthoni karanténban várja a vírus lecsengését.

Forrás: Blikk

Kép: Baukó Éva/Instagram