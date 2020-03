Világsztár zenésszel szülinapozott Radics Gigi – fotó

Legendás zenész bulijára volt hivatalos az énekes.

Quincy Jones (87) születésnapi partiján tette tiszteletét Radics Gigi (23). A szemtelenül fiatal énekesnő és az amerikai zenészlegenda barátsága 2012-ben lett a nagyközönség előtt is ismert, amikor Jones személyesen hívta meg az egykori Megasztárt a Montreux-i Jazz Fesztiválra.

Az eseményen annyira megtalálták a közös hangot, hogy azóta is tartják a kapcsolatot, sőt 2018-ban közösen is zenéltek a Papp László Sportaréna színpadán, a zeneszerző pedig többször is hangoztatta, hogy igazi sztárnak tartja a magyar előadót.

Ezek után nem meglepő, hogy Gigi USA-beli tartózkodása közben is meglátogatta a barátját, méghozzá annak 87. születésnapján.

– Boldog születésnapot az egyetlen Quincy Jonesnak! Hihetetlen volt újra látni. Köszönöm, hogy az életem része vagy, köszönöm a tanácsaid. Mindig a legnagyobb inspirációm leszel. Teljes szívemből szeretlek, barátom – írta a közösségi oldalán Gigi.

Forrás: Blikk

Kép: Facebook