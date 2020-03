Maszkokkal üzérkedik Bódy Sylvi az interneten, a kommentelők kiakadtak

A modellt azzal vádolják, hogy a járványon akar nyerészkedni.

Bugyik és melltartók helyett most előre bevásárolt maszkokat árul zárt csoportjában a modell, amit nem mindenki vesz jó néven. Eddig megunott cuccain adott túl Bódi Sylvi, de Baliról hazatérve most arra gondolt, a jelenleg is pusztító világjárvány ideje alatt nagyobb igény van maszkokra.

A koronavírus terjedése miatt hiány lépett fel a patikákban, de aki szeretne, Bódi Sylvitől még beszerezhet párat. Hogy mennyibe kerül, az a posztból nem derül ki, privát üzenetben küldi meg az árat. Sokan kiakadtak a modell húzásán, a legtöbben azt tanácsolják neki, hogy ebben az embert próbáló helyzetben árusítás helyett inkább fel kéne ajánlania a maszkokat az egészségügyben dolgozóknak.

Sylvi egyébként már korábban is kihúzta a gyufát koronavírus-ügyben, amikor egy laza rasszista poszttal uszított a kínaiak ellen. Akkor annyi támadás érte, hogy végül elnézést kért.

Forrás: Blikk

Kép: Bódy Sylvi/Instagram