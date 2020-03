Videóüzenettel jelentkezett Koncz Zsuzsa a Facebook-oldalán – szúrta ki a Blikk.

Az énekesnő önkéntes karanténból szólt közönségéhez, és még énekelt is nekik.

Kedveseim! Itthon, önkéntes karanténban múlik az idő... Ahelyett, hogy együtt lennénk a most folyamatosan elmaradó koncerteken. Nagyon hiányoztok! A sors fintora, hogy alig kezdtük el a tavaszi turnét, máris be kellett fejeznünk a járvány miatt. Szomorú, de sajnos ez van. Most a legfontosabb, hogy vigyázzunk egymásra, magunkra, hogy legkésőbb ősszel ott folytathassuk, ahol abbamaradtunk!