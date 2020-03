Tatár Csilla várandósan, karanténban úgy érzi, mintha a Black Mirror egyik részében élne

Tatár Csilla már a harmadik trimeszterben jár, így gyakrabban kell orvosi vizsgálatokra járnia. A várandóssága eddig zavartalan, de mint minden kismama ebben a helyzetben, ő is aggódik.

Több mint két hete van önkéntes karanténban és ebben az időszakban most volt harmadik alkalommal a klinikán, ahonnan be is jelentkezett.

Akár a Black Mirror egyik része... mégis van valami groteszk abban, hogy megnyugtat a szájmaszkos biztonságiőrök látványa, akik papírt kérnek tőlem a sorompón áthaladás után (hová jöttem, van-e kísérőm), aztán az épületbe érve lázat mérnek a szájmaszkot, kesztyűt viselő nővérek, majd lefújják a kezemet fertőtlenítővel. Tényleg megnyugtat és nagyon profi! Nem mellesleg már az örömmel tölt el, hogy így a 16. napi karantén után, már 3. alkalommal léptem ki a lakásból és az orvos felé vezető úton, végig egyedül voltam! A lábaimmal pedig valódi távolságokat tettem meg, volt előttem, mögöttem tér és szabad levegő

