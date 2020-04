Liptai Claudia izgalmas elfoglaltságot talált magának a karanténban – fotó

Cukrász férje oldalán sütöget a sztár.

A karantén alatt az is megtanul kenyeret sütni, aki eddig a sütőt sem tudta bekapcsolni. Nem úgy, mint Liptai Claudia, aki cukrász férje, Pataki Ádám mellett igazi konyhatündér lett. Claudiáék most különleges hagymás, diós gyökér kenyeret sütöttek otthon, amit a műsorvezető rajongóival is megosztott.