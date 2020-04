Egy amerikai pap bevállalta, hogy a távolság megtartásával fogja lebonyolítani a szertartást.

Terjed a közösségi oldalakon egy fotó: egy unortodox egyházi szertartás pillanata látható rajta. Megmutatjuk:

Mivel az ember naponta találkozik ilyen vicces képekkel – és az emberiség bezártsága most még fel is pezsdítette a mém-iparágat – joggal gondolhattuk, hogy valaki beöltözött egy ilyen poén kedvéért, és egyszerűen csak eljátszották a jelenetet, hogy egy pap – a fertőzés elkerülése érdekében – vízipisztollyal kereszteli meg a kisbabát. De kiderült, hogy a kép egy nagyon is igazi keresztelőn készült.

Egy minnesotai család úgy döntött, hogy ellentétben azokkal a százezrekkel, akik mostanában elhalasztják az esküvőket és más családi szertartásokat, ők bizony megrendezik a kis Wesley James keresztelőjét – természetesen szigorúan ügyelve a járványügyi előírásokra.

Az anya, Mary Nielsen elmesélte egy helyi tévének: amikor a testvérével közölte, hogy szeretnék a családtagok távollétében is megtartani a szertartást, a bátyja rákérdezett, hogy

És mégis hogy fogjátok megoldani a szociális távolságtartást a pappal? Majd vízipisztollyal fog keresztelni?

Innen jött az ötlet, hogy készítsenek egy ilyen fotót is a ceremónia napján. Március 29-én megtartották a szertartást, az atya természetesen az egyházi előírásoknak megfelelően is megkeresztelte a két hónapos Wesley Jamest, de örömmel pózolt egy ilyen vicces fotó kedvéért is.

Arra bizonyára egyikük sem számított, hogy a bejegyzésnek ekkora sikere lesz: jelenleg 49 ezer like-nál, 42 ezer kommentnél és 332 ezer megosztásnál jár.

