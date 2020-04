Április 20-tól az ATV Start című reggeli műsorához csatlakozik Veiszer Alinda – írta meg az Index.

Veiszer a Hír TV-s kirúgása óta felbukkant az RTL Klub Nyerő Páros című műsorában, és dolgozott a szlovák közmédiának is.

Elég régóta érdekel, hogyan lehet jó reggeli műsort készíteni, eddig nem volt lehetőségem kipróbálni. Mindig éjszakai műsorsávokban voltam látható, most sokkal tömörebben kell majd ugyanazt a felkészültséget hoznom, szerintem ez komoly kihívás. Ugyan főként kulturális és közéleti kérdésekkel foglalkoztam eddig, mindig figyeltem a politikát is, mert fontosnak tartottam, hogy a vendégeim reagáljanak a politikai eseményekre is. Így aztán amikor az ATV vezérigazgatója, Németh S. Szilárd megkeresett azzal, hogy lenne- e kedvem beszállni ötödik műsorvezetőnek az ATV Startba, nagy örömmel és izgatottan mondtam igent erre a számomra új műfajra

– nyilatkozta Veiszer Alinda az Indexnek.

A Pátria Rádión azonban továbbra is jelentkezik a műsorával minden szombaton 2-től, az adások pedig most már podcast formában is elérhetők.

Az Indexnek hozzátette:

Amúgy pedig épp a karanténnapokat éljük mi is, mint mindenki más, két kicsi gyerekkel, úgyhogy alaposan fel van adva a lecke, hogy az ember mindenre találjon időt – a hírek folyamatos figyelésére, a kultúra fogyasztására és még a játékra is a gyerekekkel, de remélem, a nehézségekkel együtt jól indul majd az első hetem az ATV Startban. Április 20-án már én köszöntöm a nézőket az ATV stúdiójából.

