Szinetár Dórát megalázták, felmondott az Operettszínházban

Szinetár Dóra felmondott az Operettszínházban – tudta meg a Story magazin.



Fotó: Instagram/Szinetár Dóra

Távozásának körülményeiről nem sokat árult el, azt nyilatkozta, hogy

kaptam egy nagyon megtisztelő ajánlatot, (...) remélem, hogy ezzel a váltással egy sokkal boldogabb és nyugodtabb korszak kezdődik a színházi életemben.

A színésznő állítólag azért döntött a távozás mellett, mert miután visszatért a gyesről, alig kapott szerepet. A lap szerint mindössze havi 4-5 alkalommal foglalkoztatták volna.

A Story szerint a színház új vezetése egyre inkább háttérbe szorítja a musical műfajt, így Dóra márciusig nem is kapott volna új szerepet. Azt is beszélik, hogy a színésznő többször is hangot adott nemtetszésének – ez is közrejátszhatott abban, hogy parkolópályára került.

Az itt töltött évek során számos alkalommal került megalázó helyzetekbe, többször mi is tanúi lehettünk, ahogy vállalhatatlan módon kommunikáltak vele, akárcsak mindannyiunkkal

– mondta Szinetár Dóra egyik kollégája.

(Story magazin)