Nádai Anikó szakított párjával. A műsorvezető pedig csak apró részletet árult el az okokról.

Elfoglaltak voltunk mindketten, és végül így alakult, erről nem is mondanék többet, a lényeg, hogy előre kell nézni, és ebben a jelenlegi helyzetben, ami mindenkit érint, egyébként is inkább egymásra figyelünk a fiammal és az anyukámmal

– kezdte Nádai Anikó a Story Magazinnak.

Hozzátette azt is, bár eddig is sokat foglalkozott fiával, a jelenlegi helyzet miatt most még több időt töltenek együtt, amit a műsorvezetőnő egyáltalán nem bán. Örül, hogy együtt van a család, és az utóbbi hónapok nehézségi után, inkább megpróbálja értékelni ezt.

